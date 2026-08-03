Zdravstvene vlasti upozoravaju na povećane rizike jer se u dijelovima Engleske očekuju temperature do 35 stepeni Celzijusa

Engleska se priprema za toplotni val, izdata zdravstvena upozorenja Zdravstvene vlasti upozoravaju na povećane rizike jer se u dijelovima Engleske očekuju temperature do 35 stepeni Celzijusa

Englesku će u ponedjeljak zahvatiti novi toplotni val, a zdravstvene vlasti izdale su upozorenja za veći dio zemlje zbog prognoziranih temperatura koje bi mogle dostići 35 stepeni Celzijusa.

Britanska meteorološka služba Met Office prognozira maksimalne temperature od 35 stepeni u dijelovima jugoistočne Engleske, pri čemu se očekuje da će biti više od onih na grčkim ostrvima Mikonos, Rodos i Santorini.

U centralnim i južnim dijelovima Engleske očekuju se temperature između visokih dvadesetih i niskih tridesetih stepeni prije nego što kasnije tokom sedmice stigne svježije vrijeme.

Britanska Agencija za zdravstvenu sigurnost (UKHSA) izdala je narandžasta zdravstvena upozorenja zbog vrućina, drugi najviši nivo upozorenja, za Istočni Midlands, Istok Engleske, Jugoistočnu Englesku i London. Upozorenja će biti na snazi 48 sati od ponedjeljka.

Žuta zdravstvena upozorenja zbog vrućina izdata su i za Sjeverozapadnu Englesku, Yorkshire i Humber, Zapadni Midlands te Jugozapadnu Englesku za isti period.

UKHSA upozorava da bi rast temperatura mogao povećati zdravstvene rizike, posebno za osobe starije od 65 godina i one s postojećim zdravstvenim problemima. Agencija je također navela da bi toplije vrijeme moglo povećati pritisak na zdravstveni sistem.

Poljoprivrednici upozoravaju da bi dugotrajan period visokih temperatura mogao negativno utjecati na poljoprivrednu proizvodnju.

Met Office je saopćio da se u dijelovima Engleske i Walesa očekuju obilni pljuskovi i grmljavinsko nevrijeme, dok je za Sjevernu Irsku za utorak izdato upozorenje na grmljavinu.