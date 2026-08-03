Palestinske vlasti navode da je od objave sporazuma od petka u izraelskim napadima ubijeno najmanje 28 Palestinaca u Pojasu Gaze

Palestinska uprava: Dogovor o drugoj fazi primirja u Gazi ostao samo na papiru, jer se nastavljaju izraelski napadi Palestinske vlasti navode da je od objave sporazuma od petka u izraelskim napadima ubijeno najmanje 28 Palestinaca u Pojasu Gaze

Dogovor o provođenju druge faze sporazuma o prekidu vatre u Pojasu Gaze ostao je samo na papiru, jer Izrael nastavlja smrtonosne napade na Palestince, saopćila je u ponedjeljak Palestinska uprava (PA).

Glasnogovornik Palestinske uprave Nabil Abu Rudeineh izjavio je da objava sporazuma nije dovela do potpunog prekida izraelskih napada niti do zaštite palestinskog stanovništva.

"Objava sporazuma nije rezultirala sveobuhvatnim zaustavljanjem agresije niti zaštitom palestinskog naroda", rekao je Abu Rudeineh u saopćenju koje je prenijela službena palestinska novinska agencija Wafa.

Najmanje 18 Palestinaca ubijeno je u nizu izraelskih napada širom Pojasa Gaze u nedjelju, uprkos prekidu vatre koji je na snazi od 10. oktobra 2025. godine. Dan ranije u izraelskoj vatri ubijeno je još deset osoba.

"Izrael nastavlja sveobuhvatni rat protiv palestinskog naroda uprkos objavljenom sporazumu", kazao je Abu Rudeineh, dodajući da dogovor ostaje samo na papiru dok se ubistva nastavljaju na terenu.

On je upozorio na izraelsko ignorisanje međunarodnih napora usmjerenih na zaustavljanje rata protiv Palestinaca.

Pozvao je na obustavu izraelskih napada i uništavanja palestinskih izbjegličkih kampova i sela, ocijenivši da je riječ o dijelu sveobuhvatnog rata usmjerenog protiv palestinskog prisustva i pitanja izbjeglica.

Abu Rudeineh ponovio je poziv međunarodnoj zajednici, posebno Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, da hitno poduzme mjere kako bi se Izrael prisilio na provedbu druge faze sporazuma o prekidu vatre.

Također je zatražio obustavu vojnih operacija u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali, uključujući Istočni Jerusalem, te osiguravanje međunarodne zaštite za Palestince.

"Kontinuirana nekažnjivost Izraela ohrabruje ga da nastavi kršiti međunarodno i međunarodno humanitarno pravo", rekao je Abu Rudeineh.

Dodao je da u regiji neće biti sigurnosti ni stabilnosti bez okončanja okupacije, zaustavljanja agresije i stvaranja uslova za pravedan i trajan mir zasnovan na rezolucijama međunarodnog legitimiteta, Arapskoj mirovnoj inicijativi i uspostavi nezavisne palestinske države s Istočnim Jerusalemom kao glavnim gradom.

U petak su Odbor za mir i američki predsjednik Donald Trump objavili sporazum o provođenju naredne faze prekida vatre u Gazi, navodeći da je Hamas prihvatio detaljan plan. Izrael se zvanično nije izjasnio o prijedlogu.

Prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi, Izrael je od oktobra 2023. godine u ratu u toj enklavi ubio više od 73.000 ljudi, dok je više od 174.000 ranjeno.

Uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je stupio na snagu 10. oktobra 2025. godine, izraelska vojska nastavila je napade širom Pojasa Gaze, pri čemu je, prema podacima palestinskog Ministarstva, ubijeno još najmanje 1.250 Palestinaca, a 4.110 povrijeđeno.