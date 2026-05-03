Egipat objavio novo otkriće gasa u delti Nila Novo otkriće gasa u delti Nila procjenjuje se da će proizvoditi oko 50 miliona kubnih stopa dnevno

Egipat je u subotu objavio novo otkriće prirodnog gasa u delti Nila s procijenjenom proizvodnjom od oko 50 miliona kubnih stopa dnevno, što se dodaje trenutnoj proizvodnji zemlje od oko 4,2 milijarde kubnih stopa dnevno.

U saopćenju, Ministarstvo nafte i mineralnih resursa navelo je da je otkriće postignuto nakon uspješnog bušenja istražne bušotine "Nidoco N-2" u koncesionom području kojim upravlja italijanski Eni u partnerstvu s britanskim BP-om.

Ministarstvo je navelo da je bušotina izbušena na kopnu koristeći napredne tehnologije usmjerenog bušenja, što je pomoglo u smanjenju troškova i poboljšanju operativne efikasnosti.

Dodalo je da će blizina bušotine postojećoj infrastrukturi, manje od dva kilometra od najbližih proizvodnih postrojenja, omogućiti da se brzo poveže na mrežu i uđe u ranu proizvodnju u roku od nekoliko sedmica.

Područjem razvoja Zapadni Abu Madi upravlja Eni u partnerstvu s BP-om i Egipatskom općom naftnom korporacijom putem Petrobela, zajedničkog poduhvata između egipatske vlasti i Enija, navodi se u saopćenju.

Prema Ministarstvu, domaća potrošnja prirodnog gasa u Egiptu iznosi oko 2,2 triliona kubnih stopa godišnje, što u prosjeku iznosi oko šest milijardi kubnih stopa dnevno.

Trenutna proizvodnja procjenjuje se na 4,2 milijarde kubnih stopa dnevno, dok domaća potražnja dostiže oko 6,2 milijarde kubnih stopa dnevno, povećavajući se na oko 7,2 milijarde tokom ljetnih mjeseci.

Među glavnim gasnim poljima Egipta je gasno polje Zohr, otkriveno 2015. godine i smatra se najvećim u Mediteranu, doprinoseći oko 25 posto proizvodnje gasa u zemlji s rezervama procijenjenim na oko 30 triliona kubnih stopa.

Proizvodnja iz Zohra počela je u decembru 2017. godine sa 800 miliona kubnih stopa dnevno, kasnije dostižući vrhunac od 3,2 milijarde kubnih stopa u 2022. prije nego što je opala na 2,4 milijarde u 2023., 1,9 milijardi u 2024. i oko 1,25 milijardi do sredine 2025, prema zvaničnim podacima.