Guvernerka New Jerseyja kaže da joj je odbijen pristup privatnom centru za zadržavanje migranata u Newarku

Demonstranti i američki imigracioni agenti sukobili se u New Jerseyju Guvernerka New Jerseyja kaže da joj je odbijen pristup privatnom centru za zadržavanje migranata u Newarku

Američki imigracioni službenici i demonstranti sukobili su se ispred centra za zadržavanje u New Jerseyju, izvijestili su lokalni mediji, dok se kritike na uslove unutar centra pojačavaju.

Protest se održao ispred Delaney Halla, privatno upravljanog imigracionog centra za zadržavanje u Newarku, u kojem se nalaze migranti koje je pritvorila američka Imigraciona i carinska služba (ICE), javlja Fox News.

Demonstranti su pokušali formirati ljudski lanac ispred objekta, uz skandiranje slogana protiv ICE-a. Neki učesnici protesta bacali su vodu na agente, a nekoliko osoba je privedeno tokom sukoba.

Guvernerka New Jerseyja Mikie Sherrill izjavila je da joj je ranije u ponedjeljak odbijen zahtjev za ulazak u objekat.

“Moj zahtjev za pristup Delaney Hallu je jutros zvanično odbijen, što postavlja ozbiljna pitanja o tome šta pokušavaju sakriti od javnosti”, rekla je Sherrill u saopćenju.

Snimci koje su objavili lokalni mediji prikazuju demonstrante i ICE agente kako stoje licem u lice blizu ulaza u objekat prije nego što su se tenzije kasnije smirile.

Protesti dolaze usred prijavljenog štrajka glađu pritvorenika unutar centra zbog navodnih loših uslova života, nedostatka medicinske njege i ograničenja posjeta porodice.

U pismu objavljenom prošle sedmice, skoro 300 pritvorenika opisalo je uslove u objektu nehumanim, navodeći loš kvalitet hrane i medicinsko zanemarivanje.

Portparol američkog Ministarstva domovinske sigurnosti odbacio je optužbe, navodeći da se pritvorenicima obezbjeđuju obroci, čista voda, higijenske potrepštine i pristup komunikaciji s porodicom i advokatima.

Članovi porodica i aktivisti održavaju bdijenje ispred objekta od petka.