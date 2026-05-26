Hrvatska: „Iz Turske s ljubavlju: meze“ – predstavljena nova turska kuharica Dok se moja prva turska kuharica bavi regionalnim specijalitetima iz Turske i prikazuje šarolikost regija, ovaj put je težište na kulturi meze koja je posebno važna za tursku naciju i kulturu, ističe autorica kuharice Franka Miriam Bruckler

U okviru Tjedna turske kuhinje, u izdanju Hrvatsko-turske udruge prijateljstva promovirana je nova turska kuharica autorice Franke Miriam Bruckler „Iz Turske s ljubavlju: meze“, javlja Anadolu.

Hrvatsko-turska udruga prijateljstva osnovana je 1994. te već godinama u sklopu promocije turske kulture promovira i tursku gastronomiju, jer „turska gastronomija je iznimno bogata, vrijedna i u mnogočemu predstavlja ono pravo lice Turske“, poručuje predsjednik HTUP-a Goran Beus Richembergh.

„Sve se kulture vole hvaliti svojom hranom, ali Turska stvarno ima čime. Danas smo se okupili na promociji naše druge kuharice, i to iste autorice Franke Miriam Bruckler iz Zagreba, naše članice koja je za ovu prigodu napisala, a mi kao udruga izdali knjigu o turskim mezama. To je jedno od najatraktivnijih područja turske gastronomije, a izabrali smo današnji dan jer upravo traje globalni tjedan turske kuhinje koji se slavi u cijelome svijetu, pa evo i mi smo se danas pridružili toj proslavi“, ističe Beus Richembergh.

Autorica još jedne turske kuharice Franka Miriam Bruckler po struci je sveučilišna profesorica matematike, inače već deset godina velika zaljubljenica, ne samo u tursku kuhinju nego i u Tursku kao zemlju.

„Dok se moja prva turska kuharica bavi regionalnim specijalitetima iz Turske i prikazuje šarolikost regija, ovaj put je težište na meze, na kulturi meze koja je posebno važna za tursku naciju i kulturu. To je druženje, to je uživanje u malim finim zalogajima i evo, danas ćemo se onda malo upoznati s njome. Kuharicu sam, kao i prvu, napisala sama, ali uz veliku podršku prijatelja iz Hrvatsko-turske udruge prijateljstva, osobito gospodina Richembergha, ali i prijateljice Seyyedete. Kuharica je na hrvatskom jeziku. Namijenjena je Hrvatima koje zanima turska kuhinja ili je već vole, a nemaju prilike otputovati u Tursku i isprobati je na licu mjesta, pa je onda ovdje mogu pripremiti sa sastojcima koji se u Hrvatskoj mogu nabaviti.“

Nakon prigodnog programa predstavljanja kuharice „Iz Turske s ljubavlju: meze“, uz sudjelovanje predstavnika Veleposlanstva Republike Turske u Hrvatskoj kao i većeg broja gostiju, organizirano je prigodno druženje uz degustaciju turskih specijaliteta, od kojih je velik dio predstavljen i u ovoj knjizi.

Prema podacima Ministarstva kulture i turizma Republike Turske, izdanje Tjedna turske kuhinje za 2026. godinu organizirano je pod temom „Baština za istim stolom“ (The Heritage Table) te tursku kuhinju predstavlja kao zajedničko kulturno nasljeđe oblikovano stoljećima migracija, rituala i zajedničkih tradicija.

Ministarstvo navodi da se ovogodišnji koncept temelji na temama dijaloga, transformacije i arhive, s ciljem prikazivanja načina na koji se kulinarske tradicije razvijaju uz očuvanje kulturnog sjećanja i identiteta.

Programi se od 21. do 27. svibnja održavaju širom Turske te u turskim diplomatskim predstavništvima diljem svijeta.

