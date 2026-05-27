Astana AI Film Festival: Otvorene prijave za kratke filmove uz nagradni fond od milion dolara Umjetna inteligencija mora biti primarna tehnologija u izradi filmova za sve prijavljene radove, poručuju organizatori ovog događaja u Kazahstanu

Organizatori prvog Međunarodnog festivala AI filma u Astani (AAIFF 2026), događaja sa sjedištem u Kazahstanu koji je posvećen filmovima kreiranim u potpunosti tehnologijama umjetne inteligencije, objavili su da su prijave za takmičenje kratkog filma sada otvorene, prenose mediji u utorak, prenosi Anadolu.

Festival, koji će se održati u Astani od 28. septembra do 1. oktobra u okviru Sedmice AI u Astani (Astana AI Week), predstavit će međunarodno takmičenje kratkog filma s ukupnim nagradnim fondom od milion dolara, što je jedan od najvećih fondova među globalnim filmskim festivalima fokusiranim na AI, naveo je organizacioni odbor u saopštenju u ponedjeljak.

Za razliku od sličnih takmičenja, gdje jedan pobjednik dobija cijelu nagradu, organizatori AAIFF-a su naveli da će nagradni novac biti raspoređen na više stvaralaca u nastojanju da se podstakne šire učešće i priznanje.

Glavna tema festivala je „Budućnost u kojoj vrijedi živjeti“, a učesnici su pozvani da predstave svoju viziju budućnosti kroz filmsko stvaralaštvo generisano vještačkom inteligencijom.



Takmičenje će uključivati dvije kategorije — glavni dio posvećen centralnoj temi festivala i otvoreni dio koji sadrži pet nominacija: za najbolju režiju, vizuelni jezik, priču, koncept i lik.

Ključni uslov za učešće je korištenje „Full AI“ produkcije, što znači da umjetna inteligencija mora služiti kao primarna tehnologija za stvaranje filma, a ne samo kao alat u postprodukciji.

Od učesnika se traži da kreiraju desetominutni film generisan vještačkom inteligencijom i da ga dostave putem festivalske platforme zajedno s opisom projekta.



Prijave se primaju putem zvanične web stranice festivala do 15. augusta, a stvaraocima je dozvoljeno da dostave filmove bilo putem YouTube linkova ili usluga pohrane u oblaku (cloud storage).

