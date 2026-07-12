Vojska navodi da je pogođeno oko 140 ciljeva nakon iranskog napada na komercijalni brod u Hormuškom moreuzu

CENTCOM: SAD izveo treći krug napada na Iran Vojska navodi da je pogođeno oko 140 ciljeva nakon iranskog napada na komercijalni brod u Hormuškom moreuzu

Sjedinjene Američke Države saopćile su kasno u subotu da su završile treći krug vojnih napada na Iran ove sedmice, nakon novog iranskog napada na komercijalni brod u Hormuškom moreuzu.

Prema navodima Centralne komande američke vojske (CENTCOM), američke snage pogodile su oko 140 iranskih vojnih ciljeva koristeći precizno navođenu municiju ispaljenu iz borbenih aviona baziranih na kopnu i moru, dronova i ratnih brodova.

Kako se navodi, ciljevi su uključivali lokacije za rakete i dronove, pomorske kapacitete, skladišta municije, komunikacione mreže i obalne nadzorne položaje.

„Tokom tri noći napada ove sedmice, CENTCOM je pogodio više od 300 ciljeva po nalogu vrhovnog komandanta s ciljem smanjenja sposobnosti Irana da napada civilne pomorce i komercijalna plovila koja slobodno prolaze kroz moreuz“, navodi se u saopćenju.

Dodaje se da komercijalni brodovi i dalje prolaze kroz Hormuški moreuz uprkos vojnim operacijama.

Od početka maja američke snage su pomogle prolazak više od 800 komercijalnih brodova koji su prevozili 400 miliona barela sirove nafte kroz ovaj strateški plovni put, saopćio je CENTCOM.

Najnoviji napadi uslijedili su nakon napada za koji SAD tvrde da ga je izvela Iranska revolucionarna garda (IRGC) na teretni brod M/V GFS Galaxy u Hormuškom moreuzu.

Washington navodi da je brod pogođen projektilom, pri čemu je jedan član civilne posade nestao, a pričinjena je značajna materijalna šteta. IRGC je, međutim, saopćio da je ispaljen samo „upozoravajući hitac“ nakon što brod nije promijenio kurs. Iran je potom objavio zatvaranje ovog strateškog plovnog puta „do daljnjeg“, nakon što diplomatski napori u Muskatu za smanjenje tenzija nisu rezultirali dogovorom.