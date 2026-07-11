Više od 16.700 povrijeđenih, hiljade i dalje raseljene nakon potresa 24. juna, kaže visoki zvaničnik

Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na 4.333 Više od 16.700 povrijeđenih, hiljade i dalje raseljene nakon potresa 24. juna, kaže visoki zvaničnik

Broj poginulih u dva zemljotresa u Venecueli porastao je na 4.333, dok je 16.740 ljudi povrijeđeno, a hiljade su i dalje raseljene, izjavio je u subotu predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.

Rodriguez je rekao da je 86.794 porodica dobilo pomoć nakon prošlomjesečne katastrofe, prema najnovijem zvaničnom izvještaju vlade.

Naveo je da je spašeno 6.462 ljudi, dok je 856 objekata oštećeno, a 190 ih je potpuno srušeno.

Vlasti su uspostavile 94 privremena kampa u kojima je smješteno 18.437 osoba, dok 17.907 ljudi i dalje nema trajni smještaj.

Zvaničnici su distribuirali 9.766 metričkih tona hrane i više od 16,6 miliona litara vode, dok je 31.193 pacijenata dobilo medicinsku pomoć, dodao je Rodriguez.

Kazao je da je za operacije pomoći angažovano 31.837 pripadnika službi i 30.197 volontera, uz podršku 2.422 međunarodna spasioca.

Dva zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni pogodila su ovu južnoameričku zemlju 24. juna, u razmaku od samo 39 sekundi.

Potresi su izazvali široko rasprostranjena razaranja, što je pokrenulo opsežan nacionalni i međunarodni humanitarni odgovor.