Skoro 69.500 migranata vratilo se u Maroko nakon masovnog prelaska u Ceutu Španske vlasti počinju sa postavljanjem zaštitnih barijera na valobranu Tarajal

Skoro 69.500 migranata vratilo se u Maroko iz španske sjevernoafričke enklave Ceute tokom proteklih 30 sati nakon prošlosedmičnih masovnih prelazaka, rekli su policijski izvori za špansku novinsku agenciju EFE, prenosi Anadolu.

Ova brojka mogla bi obuhvatiti i migrante koji su ušli u ovaj autonomni grad prije masovnog prelaska u četvrtak, kao i druge koji su možda prešli u Ceutu i vratili se u Maroko više puta.

Španske vlasti u subotu su počele postavljati zaštitne barijere na graničnom valobranu Tarajal.

Sistem uključuje 500 metara dugu barijeru na zračni pogon koja se uzdiže između 30 i 70 centimetara iznad vode, sa potopljenim dijelom koji se proteže do jednog metra dubine, navodi Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Barijera je kombinovana sa usidrenim plutačama koje je osigurala Španska ratna mornarica, dok je međuprostor ostavljen otvoren kako bi plovila Civilne garde mogla štititi barijeru na napuhavanje.

Nakon masovnog prelaska u četvrtak, mnogi migranti su se vratili na granicu nakon što su Španija i Maroko objavili planove o njihovoj repatrijaciji.

Drugi su se vratili zbog nemogućnosti pristupa prodavnicama, trgovačkim zonama i restoranima u Ceuti kako bi zadovoljili svoje osnovne potrebe.

Broj poginulih među migrantima koji su pokušavali stići do Španije iz Maroka porastao je na 67, saopćilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Španske vlasti saopćile su u petak da se procjenjuje kako je više od 49.000 ljudi prešlo u Ceutu plivajući ili pješačeći iz marokanskog grada Fnideqa, što je navelo Madrid da u enklavu rasporedi dodatne sigurnosne snage, uključujući i oružane snage.