Burkina Faso: Vojska likvidirala preko 400 napadača

Oružane snage Burkine Faso saopćile su u srijedu da su 30. juna odbile koordinisane napade naoružanih grupa na nekoliko vojnih položaja, ubivši više od 400 napadača tokom kontraofanziva podržanih zračnim udarima, prenosi Anadolu.

U saopštenju izdatom u srijedu kasno navečer, Generalštab oružanih snaga naveo je da su napadi bili usmjereni na položaje Nacionalnih oružanih snaga (FAN) i Dobrovoljaca za odbranu domovine (VDP) u mjestima Gayeri, u regiji Sirba, te Solhan i Sebba, u regiji Liptako.

Prema navodima vojske, kopnene jedinice, uz podršku zračnih snaga, odmah su odgovorile na napade. Istaknuto je da su ciljani zračni udari i kopnene borbe „neutralisali više od 400 terorista“ i omogućili zapljenu velike količine opreme, uključujući više od 250 motocikala, 353 komada oružja različitog kalibra, municiju i komunikacijsku opremu.

Vojska je također izvijestila o pogibiji tri svoja pripadnika tokom borbi, uključujući dvojicu u Solhanu i jednog u Gayeriju.

„Operacije osiguravanja područja se nastavljaju i intenziviraju kako bi se ušlo u trag onima koji su pobjegli i garantovala sigurnost građana“, saopštila je vojska, pozivajući stanovnike na saradnju sa sigurnosnim snagama, poštovanje sigurnosnih uputa i prijavljivanje sumnjivih pojedinaca.

U saopštenju su koordinisani napadi povezani s odlukom Burkine Faso, objavljenom dan ranije, o prekidu diplomatskih odnosa s Francuskom. Iznesena je tvrdnja da Francuska podržava naoružane grupe, što je optužba predstavljena u saopštenju bez navođenja dokaza.