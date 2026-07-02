Otkriće pokazuje da je prihod predsjednika premašio 2,2 milijarde dolara prošle godine, pri čemu su najveći dio povećanja činila preduzeća vezana za kriptovalute, prema "The Washington Postu"

Trump prijavio rekordne prihode od kripto poduhvata u drugom mandatu Otkriće pokazuje da je prihod predsjednika premašio 2,2 milijarde dolara prošle godine, pri čemu su najveći dio povećanja činila preduzeća vezana za kriptovalute, prema "The Washington Postu"

Američki predsjednik Donald Trump prijavio je više od 2,2 milijarde dolara prihoda prošle godine, uglavnom zahvaljujući posjedovanju kriptovaluta i povezanim poslovnim poduhvatima, što je označilo neviđeno povećanje bogatstva sadašnjeg američkog predsjednika, navodi se u financijskoj objavi koju je u srijedu pregledao "Washington Post".

Otkriće je pokazalo da je Trumpov prijavljeni prihod porastao za više od 1,6 milijardi dolara u protekloj godini, pri čemu su najveći dio povećanja činili poduhvati u vezi s kriptovalutama jer je njegova administracija krenula da olakša regulaciju industrije digitalne imovine, objavio je "Washington Post".

Prema izvještaju, autorski honorari i drugi prihodi od poduhvata vezanih za kriptovalute povezanih s Trumpom, uključujući $TRUMP meme novčić, bili su među najvećim predsjednikovim izvorima prihoda.

Trump je također prijavio značajnu zaradu od svog portfelja nekretnina, uključujući njegov Trump National Doral golf resort i imanje Mar-a-Lago, iako te kompanije sada čine manji udio u njegovom ukupnom prihodu.

Obraćajući se novinarima u srijedu prije nego što se ukrcao u Air Force One, Trump je svoje povećano bogatstvo pripisao rastućim finansijskim tržištima, rekavši: "Znate zašto profitiram, jer berza raste".

Bijela kuća je odbacila kritike da Trumpovi finansijski interesi predstavljaju sukob interesa.

"Ni predsjednik ni njegova porodica nikada nisu bili - niti će se ikada uključiti - u sukob interesa", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly u izjavi.

U izvještaju se navodi da su stručnjaci za etiku i demokratski zastupnici tvrdili da Trumpovo poslovanje s kriptovalutama stvara potencijalne sukobe jer njegova administracija oblikuje federalnu politiku koja upravlja industrijom.

Kritičari su također ukazali na izvršne akcije usmjerene na ublažavanje regulacije kriptovaluta tokom njegovog drugog mandata.

U objelodanjivanju su također navedeni prihodi od drugih Trumpovih proizvoda, uključujući Biblije, satove i knjige, navodi "Washington Post".