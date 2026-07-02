Trump prijavio rekordne prihode od kripto poduhvata u drugom mandatu

Büşra Nur Çakmak
02. juli 2026.•Ažuriranje: 02. juli 2026.
Američki predsjednik Donald Trump prijavio je više od 2,2 milijarde dolara prihoda prošle godine, uglavnom zahvaljujući posjedovanju kriptovaluta i povezanim poslovnim poduhvatima, što je označilo neviđeno povećanje bogatstva sadašnjeg američkog predsjednika, navodi se u financijskoj objavi koju je u srijedu pregledao "Washington Post".
Otkriće je pokazalo da je Trumpov prijavljeni prihod porastao za više od 1,6 milijardi dolara u protekloj godini, pri čemu su najveći dio povećanja činili poduhvati u vezi s kriptovalutama jer je njegova administracija krenula da olakša regulaciju industrije digitalne imovine, objavio je "Washington Post".
Prema izvještaju, autorski honorari i drugi prihodi od poduhvata vezanih za kriptovalute povezanih s Trumpom, uključujući $TRUMP meme novčić, bili su među najvećim predsjednikovim izvorima prihoda.
Trump je također prijavio značajnu zaradu od svog portfelja nekretnina, uključujući njegov Trump National Doral golf resort i imanje Mar-a-Lago, iako te kompanije sada čine manji udio u njegovom ukupnom prihodu.
Obraćajući se novinarima u srijedu prije nego što se ukrcao u Air Force One, Trump je svoje povećano bogatstvo pripisao rastućim finansijskim tržištima, rekavši: "Znate zašto profitiram, jer berza raste".
Bijela kuća je odbacila kritike da Trumpovi finansijski interesi predstavljaju sukob interesa.
"Ni predsjednik ni njegova porodica nikada nisu bili - niti će se ikada uključiti - u sukob interesa", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly u izjavi.
U izvještaju se navodi da su stručnjaci za etiku i demokratski zastupnici tvrdili da Trumpovo poslovanje s kriptovalutama stvara potencijalne sukobe jer njegova administracija oblikuje federalnu politiku koja upravlja industrijom.
Kritičari su također ukazali na izvršne akcije usmjerene na ublažavanje regulacije kriptovaluta tokom njegovog drugog mandata.
U objelodanjivanju su također navedeni prihodi od drugih Trumpovih proizvoda, uključujući Biblije, satove i knjige, navodi "Washington Post".