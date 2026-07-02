Pezeshkian navodi da vlada planira ojačati politike usmjerene na poboljšanje životnog standarda građana i proširenje programa socijalne podrške

Iranski predsjednik potvrdio stabilizaciju izvoza nafte nakon sporazuma sa SAD-om Pezeshkian navodi da vlada planira ojačati politike usmjerene na poboljšanje životnog standarda građana i proširenje programa socijalne podrške

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian izjavio je u srijedu da su nedavni dogovori i sporazumi pomogli u održavanju iranskog izvoza nafte, ublažavanju finansijskih ograničenja i otvaranju novih puteva za ekonomsku saradnju, prenosi Anadolu.

„Kontinuirani izvoz nafte, ublažavanje pojedinih finansijskih i deviznih ograničenja, te stvaranje novih prilika za proširenje ekonomske saradnje spadaju među ključna dostignuća nedavnih dogovora i sporazuma zemlje“, rekao je Pezeshkian u izjavi koju je prenijela poluslužbena novinska agencija Fars.

On je kazao da vlada također planira ojačati politike usmjerene na poboljšanje životnog standarda građana i proširenje programa socijalne podrške.

Visoki pregovarači iz Irana, Katara i Pakistana održali su u srijedu trilateralne razgovore u Dohi kako bi razmotrili napredak u implementaciji nedavno potpisanog memoranduma o razumijevanju između Teherana i Washingtona, koji ima za cilj okončanje njihovog rata.

Ovaj dokument pruža okvir za rješavanje otvorenih pitanja između Washingtona i Teherana putem pregovora, uključujući prekid neprijateljstava, ublažavanje sankcija, nuklearni dosje, ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i šire regionalne sigurnosne aranžmane.