Brnabić se sastala s predsjednikom Senata Španije

Senita Sehercehajic
28 Maj 2026•Ažuriranje: 28 Maj 2026
Predsjednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić boravi u zvaničnojh posjeti Španiji.
Ona se u četvrtak sastala sa predsjednikom Senata Španije Pedrom Roljanom.
Predsjednica Narodne skupštine zahvalila je na podršci i prijateljskim odnosima koje Španija pruža Srbiji, te izrazila uvjerenje da će saradnja između parlamenata dvije zemlje biti dodatno unaprijeđena u narednom periodu, saopšteno je iz Narodne skupštine Srbije na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.