Bitcoin pao ispod 60.000 dolara, kripto tržišta pod pritiskom “risk-off” raspoloženja

Bitcoin je u srijedu pao za oko pet posto, spustivši se ispod granice od 60.000 dolara, dok se prodajni pritisak pojačao na tržištu kriptovaluta usljed šireg povlačenja iz rizičnih sredstava.

Najveća kriptovaluta trgovala se na nivou od 59.460 dolara u 17:40 GMT, nakon što je tokom rata u Iranu oscilirala oko 60.000 dolara. Podaci s tržišta pokazali su i vrijednost Bitcoina oko 59.374 dolara, što je dnevni pad od oko pet posto, dok se Ethereum trgovao oko 1.570 dolara nakon sličnog dnevnog pada.

Ukupna vrijednost globalnog tržišta kriptovaluta, uključujući Bitcoin, smanjena je za četiri posto u posljednja 24 sata i iznosi 2,06 biliona dolara, pokazuju podaci CoinMarketCap-a.

Tržišna kapitalizacija Bitcoina pala je za pet posto na 1,19 biliona dolara, dok je dnevni obim trgovine porastao 17,4 posto na 35,5 milijardi dolara, što ukazuje na pojačanu prodaju i veću kratkoročnu volatilnost.

Najnoviji pad uslijedio je nakon što su investitori smanjili izloženost spekulativnim sredstvima, usljed pritiska na tehnološke i AI dionice, dok neizvjesnost oko politike američke centralne banke Federalnih rezervi i dalje opterećuje tržišta osjetljiva na likvidnost.

Iako je privremeni mirovni sporazum između SAD-a i Irana ublažio zabrinutost oko snabdijevanja energijom i inflacijskih rizika, kriptoimovina nije iskoristila poboljšanje geopolitičkog sentimenta, jer su investitori prioritet dali gotovini i manje rizičnim pozicijama.

Mjesečni gubitak Bitcoina proširen je na 22,4 posto u srijedu. Kriptovaluta je ujedno izbrisala sve ovogodišnje dobitke i sada bilježi pad od 32 posto u 2026. godini.

Ethereum, druga najveća kriptovaluta po tržišnoj vrijednosti, pao je 5,4 posto na 1.567 dolara, dok su i većina glavnih altcoina zabilježila pad kako se rasprodaja proširila na cijelo digitalno tržište.