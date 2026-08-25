Vrijednost Bitcoina porasla za 4,2 posto u posljednja 24 sata i više od 25 posto na sedmičnom nivou

Bitcoin porastao iznad 80.000 dolara prvi put od maja Vrijednost Bitcoina porasla za 4,2 posto u posljednja 24 sata i više od 25 posto na sedmičnom nivou

Cijena Bitcoina, najveće kriptovalute, premašila je 80.000 dolara prvi put od maja 2026. godine, dok se aktivnosti na tržištu kriptovaluta nastavljaju.

Podaci analitičke kompanije CoinMarketCap pokazali su da je ukupna vrijednost globalnog tržišta kriptovaluta u posljednja 24 sata dostigla 2,71 bilion dolara, uz rast od 3,45 posto.

Bitcoin, čija je vrijednost u posljednja 24 sata porasla za više od 4,2 posto, u 6.40 sati po GMT-u trgovao se po cijeni od 80.545 dolara.

Sedmični rast vrijednosti Bitcoina dosegao je 25,1 posto.

Ethereum, druga kriptovaluta po tržišnoj vrijednosti, porastao je za 2,3 posto, premašivši 2.500 dolara.