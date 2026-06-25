Dva uzastopna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni uništila zgrade, prisilila na zatvaranje aerodroma u Maiquetiji i izazvala ponude međunarodne pomoći nakon katastrofe

Venecuela proglasila vanredno stanje nakon razornog dvostrukog zemljotresa Dva uzastopna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni uništila zgrade, prisilila na zatvaranje aerodroma u Maiquetiji i izazvala ponude međunarodne pomoći nakon katastrofe

Vršiteljica dužnosti predsjednice Venecuele Delcy Rodriguez proglasila je kasno u srijedu vanredno stanje na nacionalnom nivou nakon što je snažan niz zemljotresa pogodio sjevernu karipsku obalu zemlje, uzrokujući veliku materijalnu štetu i pokrećući upozorenja i savjete na opasnost od cunamija širom regije.

Prema najnovijim tehničkim podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), sjever Venecuele pogodio je izuzetno snažan dvostruki seizmički događaj.

Seizmolozi su potvrdili da je prvo snažan potres jačine 7,2 stepena po Richteru pogodio područje u blizini općine San Felipe, glavnog grada savezne države Yaracuy. Samo 40 sekundi kasnije uslijedio je još razorniji glavni zemljotres jačine 7,5 stepeni jugoistočno od Yumarea.

Glavni zemljotres bio je najjači zabilježeni potres koji je pogodio Venecuelu i najsnažniji u posljednjih više od 125 godina.

Prema podacima USGS-a, seizmički događaj dogodio se na dubini od približno deset kilometara, a epicentar je bio smješten zapadno od obalne zajednice Moron. Snažni potresi ozbiljno su uzdrmali glavni grad Caracas, uzrokujući rušenje više zgrada.

"Zvanično smo uveli vanredno stanje na nacionalnom nivou kako bismo ubrzali raspoređivanje spasilačkih resursa", objavila je Rodriguez u televizijskom obraćanju naciji.

Također je potvrdila velike poremećaje u regionalnom saobraćaju, navodeći da je Međunarodni aerodrom Simon Bolivar u Maiquetiji zatvoren na neodređeno vrijeme zbog teških i opsežnih oštećenja glavnih terminala i operativnih pista.

Službe civilne zaštite trenutno se raspoređuju u najteže pogođena područja u blizini epicentra kako bi procijenile štetu na infrastrukturi.

Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju guste oblake prašine iznad poslovnih dijelova glavnog grada dok su konstrukcije pucale i gubile betonske fasade. Hitne službe aktivno pretražuju ruševine u potrazi za zatrpanim ili povrijeđenim građanima.

Ministar unutrašnjih poslova Venecuele Diosdado Cabello potvrdio je lokalnim medijima da su snažni potresi izazvali strukturna oštećenja koja su dovela do urušavanja kuća i zgrada.

"Sve sigurnosne i hitne službe, uključujući civilnu zaštitu, volontere, vatrogasce i policiju, u potpunosti su raspoređene na terenu", rekao je Cabello tokom direktnog prijenosa na državnoj televiziji.

Ministar je posebno istakao alarmantnu situaciju u četvrti Altamira u Caracasu, gdje su višespratne stambene zgrade djelimično urušene, ostavljajući namještaj vidljivim s ulice. Cabello je pozvao stanovnike teško pogođenih urbanih područja da se ne zadržavaju u zatvorenim prostorima kako bi se izbjegle žrtve usljed mogućih naknadnih potresa.

"Preporučujemo da ostanete na ulicama, pazite na djecu i starije osobe i pokušate ostati smireni dok se aktiviraju spasilački protokoli", dodao je.

Usred rastuće štete na infrastrukturi i lokaliziranih nestanaka struje, Rodriguez je zahvalila Ujedinjenim nacijama, multilateralnim organizacijama i brojnim stranim vladama na izrazima solidarnosti i ponudama humanitarne pomoći.

Posebno je zahvalila Kolumbiji, Brazilu, Meksiku, Turskoj, Jordanu, Barbadosu, Curacau i Velikoj Britaniji na ponuđenoj pomoći, uključujući timove za potragu i spašavanje u urušenim objektima.

U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države obećale su pomoć Venecueli nakon snažnih zemljotresa, a zamjenik državnog sekretara Christopher Landau objavio je da Washington mobilizira pomoć.

"SAD stoji uz narod Venecuele nakon razornog zemljotresa koji je pogodio zemlju večeras. U kontaktu smo s vlastima i mobiliziramo pomoć. Neka Bog blagoslovi naše prijatelje u Venecueli u ovom teškom trenutku", napisao je Landau na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Podsekretar SAD-a za stranu pomoć, humanitarna pitanja i vjerske slobode Jeremy Lewin rekao je da je State Department već mobilizirao tim za pomoć u katastrofama i operativnu grupu kako bi isporučili i koordinirali ključnu pomoć venecuelanskom narodu.

"Radeći s našim partnerima u privremenoj vladi Venecuele, SAD će poslati timove za potragu i spašavanje, medicinske i humanitarne zalihe te druge resurse tokom ključnih prvih dana nakon ove tragične prirodne katastrofe", napisao je na mreži X.

U odvojenoj objavi na mreži X, pomoćnik američkog državnog sekretara za globalne javne poslove Dylan Johnson rekao je da SAD upućuje najdublje saučešće žrtvama i ostaje posvećen podršci narodu Venecuele u ovom teškom periodu, pozivajući američke građane da prate internetske stranice State Departmenta radi najnovijih informacija.

Brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva također je izjavio da je naložio Ministarstvu vanjskih poslova svoje zemlje da procijeni situaciju u Venecueli i mjere pomoći koje Brazil može pružiti.

"S velikom zabrinutošću i potresenošću saznao sam za posljedice zemljotresa koji je ove srijede pogodio Venecuelu", napisao je Lula na mreži X.

Lula je ponovo potvrdio odlučnost Brazila da podrži vladu vršiteljice dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez u obnovi pogođenih područja bratske zemlje.

Pacifički centar za upozorenje na cunami (PTWC) izdao je upozorenje na opasnost od cunamija za neposrednu obalu Venecuele, kao i za susjedna ostrva Aruba, Bonaire i Curacao.

Savjetodavno upozorenje na cunami aktivirano je za Portoriko i Američka Djevičanska Ostrva, dok vlasti aktivno prate mjerne stanice duž obale zbog mogućih neuobičajenih talasnih aktivnosti.