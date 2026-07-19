Dva muškarca uhapšena su nakon što su britanski tužioci podigli nove optužbe za silovanje i trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja

Andrew Tate i njegov brat uhapšeni u SAD-u Dva muškarca uhapšena su nakon što su britanski tužioci podigli nove optužbe za silovanje i trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja

Kontroverzne ličnosti na društvenim mrežama Andrew Tate i njegov brat Tristan uhapšeni su u subotu u SAD-u nakon što su britanski tužioci podigli nove optužbe protiv njih za silovanje i trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, objavio je ABC News, pozivajući se na američke i britanske zvaničnike, javlja Anadolu.

Američka maršalova služba potvrdila je za ABC News da su braća pritvorena u Miamiju.

Britansko krunsko tužilaštvo je odvojeno u saopćenju objavilo nove optužbe.