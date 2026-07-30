Premijer Andrej Plenković izjavio je da je riječ o projektu na kojem se radilo više od godinu dana, naglasivši da sporazum predstavlja prvi korak ka realizaciji investicije

Beretta gradi fabriku municije u Hrvatskoj, potpisan sporazum u Zagrebu Premijer Andrej Plenković izjavio je da je riječ o projektu na kojem se radilo više od godinu dana, naglasivši da sporazum predstavlja prvi korak ka realizaciji investicije

Italijanska kompanija Beretta Holding gradit će fabriku streljiva malog kalibra u Hrvatskoj, nakon što je u četvrtak u Banskim dvorima potpisan sporazum o razumijevanju s Vladom Hrvatske i privatnim investitorom.

Fabrika će biti izgrađena u Obrovcu, a sporazum su potpisali potpredsjednik Vlade i ministar odbrane Ivan Anušić, izvršni direktor Beretta Holdinga Pietro Gussalli Beretta i investitor Ivan Kapetanović.

Premijer Andrej Plenković izjavio je da je riječ o projektu na kojem se radilo više od godinu dana, naglasivši da sporazum predstavlja prvi korak ka realizaciji investicije.

Istakao je da je Beretta Holding kompanija s više od 500 godina tradicije u proizvodnji oružja i globalni lider u toj industriji, te da ovaj projekat označava početak dugoročnog strateškog partnerstva s Hrvatskom.

„Ovim sporazumom jačamo sigurnost Hrvatske, razvijamo industriju, izvoz i tehnološki napredak“, rekao je Plenković.

Dodao je da će projekat doprinijeti razvoju Zadarske županije, otvoriti nova radna mjesta i donijeti dodatne investicije tom području.

Podsjetio je i na saradnju s kompanijom Beretta tokom Domovinskog rata, naglasivši da se to partnerstvo sada nastavlja u novim okolnostima, u kojima je Hrvatska članica NATO-a i Evropske unije.

Izvršni direktor Beretta Holdinga Pietro Gussalli Beretta poručio je da je riječ o dugoročnom ulaganju koje nije usmjereno na kratkoročne potrebe, već na održiv razvoj i jačanje prisustva na evropskom i globalnom tržištu.

Zahvalio je Vladi Hrvatske na podršci, istakavši da potpisivanje sporazuma predstavlja početak investicije u koju će kompanija uložiti maksimalne napore.