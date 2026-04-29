Američko tijelo za nadzor medija naložilo rani pregled ABC-jevih licenci za emitovanje

Američko tijelo za nadzor medija u utorak je naložilo Disneyjevim ABC televizijskim stanicama da podnesu zahtjeve za rano obnavljanje licenci u roku od 30 dana, povećavajući pritisak na emitera koji se odvijao uporedo s ogorčenim sukobom između američkog predsjednika Donalda Trumpa i voditelja kasnonoćnog programa Jimmyja Kimmela.

Federalna komisija za komunikacije (FCC) saopštila je da istražuje Disneyjevu ABC mrežu zbog mogućih kršenja Zakona o komunikacijama iz 1934. godine, uključujući zabranu agencije o nezakonitoj diskriminaciji.

Komisija je naložila rukovodstvima osam stanica u vlasništvu ABC-a da podnesu zahtjeve za obnavljanje licenci do 28. maja.

Prema izvještaju "New York Timesa", pod normalnim okolnostima ABC ne bi bio obavezan tražiti obnovu bilo koje od svojih dozvola za radio-stanice, koje važe na osmogodišnji rok, sve do 2028. godine. Međutim, rijetko korištena odredba zakona omogućava FCC-u da prisili stanice da podnesu zahtjev za obnovu u bilo kojem trenutku, otvarajući vrata ranom odbijanju obnove.

Regulatorna akcija dolazi u trenutku kada se Kimmel našao u središtu političke oluje nakon što je prošlog četvrtka održao ranu parodiju Večere dopisnika Bijele kuće, šaleći se nekoliko dana prije vikend događaja da prva dama Melania Trump "sija kao trudna udovica".

Kimmel je kasnije opisao primjedbu kao direktnu šalu o razlici u godinama para Trump.

"To ni po kojoj definiciji nije bio poziv na atentat i oni to znaju, ja sam godinama bio vrlo glasan i posebno se protivio oružanom nasilju", dodao je, uzvraćajući na Trumpovu tvrdnju da je uputio poziv na nasilje.

Dva dana nakon Kimmelove šale, tokom večere dopisnika, naoružani muškarac je uhapšen u hotelu Washington Hilton prije nego što je stigao do plesne dvorane gdje se događaj održavao. Osumnjičeni se sada suočava s optužbom za pokušaj atentata.

Prva dama Melanija Trump je na društvenim mrežama oštro kritikovala Kimmelove izjave i ocijenila ih korozivnim.

Američki predsjednik je, u objavi na Truth Social, rekao da je Kimmelova šala nešto daleko izvan uobičajene granice.

Trump je zaključio direktnim zahtjevom da Disney i ABC trebaju odmah otpustiti Jimmyja Kimmela.