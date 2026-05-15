Američki Senat usvojio rezoluciju o obustavi isplate plata senatorima tokom obustave rada vlade

Američki Senat u četvrtak je usvojio rezoluciju o obustavi isplate plata senatorima tokom perioda obustave rada vlade, što je rijedak dvostranački potez s ciljem povećanja odgovornosti tokom fiskalnih zastoja, javlja Anadolu.

Mjera, koju je predložio senator John Kennedy, usvojena je glasanjem.

Trebala bi stupiti na snagu nakon međuizbora u novembru.

Prema rezoluciji, senatori neće primati plate tokom budućih obustava rada savezne vlade, čime se plaća kongresmena usklađuje sa širim utjecajima koje osjećaju savezni radnici.

"Ovo je o zajedničkoj žrtvi", rekao je Kennedy u saopćenju.

"Ako će senatori glasati za obustavu rada vlade i spriječiti milione saveznih radnika da primaju plate, trebali bi imati istu ulogu. Moja rezolucija će osigurati da senatori ne budu jedini ljudi koji primaju plate tokom obustave rada vlade."