Mjera odbijena omjerom glasova 47-49, republikanka Susan Collins glasala protiv stava stranke, a demokrat John Fetterman bio je protiv rezolucije

Američki Senat odbio rezoluciju o ograničavanju Trumpovih ratnih ovlasti prema Iranu Mjera odbijena omjerom glasova 47-49, republikanka Susan Collins glasala protiv stava stranke, a demokrat John Fetterman bio je protiv rezolucije

Američki Senat u četvrtak nije usvojio rezoluciju kojom bi se od predsjednika Donalda Trumpa zahtijevalo povlačenje američkih snaga iz neprijateljstava protiv Irana.

Senatori su glasali 47-49 o Rezoluciji o ratnim ovlastima koju je predložio demokratski senator Chris Van Hollen iz savezne države Maryland, čime mjera nije dobila potreban broj glasova za nastavak procedure.

Republikanska senatorica Susan Collins iz Mainea odstupila je od stava svoje stranke i glasala za rezoluciju, dok je demokratski senator John Fetterman iz Pennsylvanije glasao protiv nje, prkoseći stavu svoje stranke.

Senatori Katie Britt, Mitch McConnell, Lisa Murkowski i Rand Paul nisu glasali.

Rezolucijom bi se od Trumpa zahtijevalo da povuče američke snage iz neprijateljstava protiv Irana ukoliko ne postoji objava rata ili posebno odobrenje Kongresa.

Demokrate i pojedini republikanski zastupnici tvrdili su da je Trump u aktuelnoj američkoj kampanji protiv Irana nezakonito preuzeo ovlasti koje prema Ustavu isključivo pripadaju Kongresu, što se konkretno odnosi na ovlast objave rata.