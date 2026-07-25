Sastanak s Ahmadom al-Sharom održan je tokom prve posjete jednog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Siriji od 2009. godine

Generalni sekretar UN-a Guterres sastao se sa sirijskim predsjednikom tokom historijske posjete Damasku Sastanak s Ahmadom al-Sharom održan je tokom prve posjete jednog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Siriji od 2009. godine

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres sastao se u subotu sa sirijskim predsjednikom Ahmadom al-Sharaom u Narodnoj palati u Damasku tokom svoje historijske posjete toj zemlji, javila je televizija Alikhbariah.

Televizija navodi da je sastanak al-Sharaa i Guterresa počeo ubrzo nakon što je šef UN-a stigao u sirijsku prijestolnicu u trodnevnu posjetu. Na Međunarodnom aerodromu u Damasku dočekao ga je ministar vanjskih poslova Asaad al-Shaibani.

Dodatni detalji nisu odmah bili dostupni.

Ova posjeta predstavlja prvu posjetu jednog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Damasku od 2009. godine, kada je tadašnji šef UN-a Ban Ki-moon boravio u sirijskoj prijestolnici.

Nakon dolaska, Guterres je poručio:

"Ujedinjene nacije stoje uz Siriju u ovom ključnom trenutku i pozivam međunarodnu zajednicu da učini sve što može kako bi podržala i narod Sirije."