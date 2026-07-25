Generalni sekretar UN-a Guterres sastao se sa sirijskim predsjednikom tokom historijske posjete Damasku

Mohammad Sio
25. juli 2026.•Ažuriranje: 25. juli 2026.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres sastao se u subotu sa sirijskim predsjednikom Ahmadom al-Sharaom u Narodnoj palati u Damasku tokom svoje historijske posjete toj zemlji, javila je televizija Alikhbariah.
Televizija navodi da je sastanak al-Sharaa i Guterresa počeo ubrzo nakon što je šef UN-a stigao u sirijsku prijestolnicu u trodnevnu posjetu. Na Međunarodnom aerodromu u Damasku dočekao ga je ministar vanjskih poslova Asaad al-Shaibani.
Dodatni detalji nisu odmah bili dostupni.
Ova posjeta predstavlja prvu posjetu jednog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Damasku od 2009. godine, kada je tadašnji šef UN-a Ban Ki-moon boravio u sirijskoj prijestolnici.
Nakon dolaska, Guterres je poručio:
"Ujedinjene nacije stoje uz Siriju u ovom ključnom trenutku i pozivam međunarodnu zajednicu da učini sve što može kako bi podržala i narod Sirije."