Francesca Albanese je optužila izraelske civile i vojsku da "zajedno učestvuju" u napadima te pozvala na hitan embargo na oružje i obustavu trgovine s Izraelom

Izvjestiteljica UN-a izraelske napade na civile na okupiranoj Zapadnoj obali nazvala "pogromima" Francesca Albanese je optužila izraelske civile i vojsku da "zajedno učestvuju" u napadima te pozvala na hitan embargo na oružje i obustavu trgovine s Izraelom

Specijalna izvjestiteljica Ujedinjenih nacija za okupirane palestinske teritorije Francesca Albanese u subotu je izraelske napade na palestinske civile širom okupirane Zapadne obale opisala kao "pogrome", pozvavši na hitan embargo na oružje i obustavu trgovine s Izraelom.

"Pogromi nad bespomoćnim civilima širom Zapadne obale, dok je Gaza pod vatrom", napisala je Albanese na društvenoj mreži X.

Optužila je izraelske civile i vojsku da zajedno učestvuju u napadima, ističući da odgovornost nije ograničena samo na premijera Benjamina Netanyahua ili "nekoliko trulih jabuka".

"Embargo na oružje odmah, zaustavite trgovinu odmah", poručila je Albanese, dodajući da su takve mjere obavezne prema međunarodnom pravu.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Israel Katz u petak su naredili vojnu operaciju širokih razmjera u palestinskim selima širom Zapadne obale nakon napada u blizini ilegalnog naselja Havat Gilad, u kojem su poginula dva izraelska vojnika, a još trojica su ranjena.

Prema navodima izvora i svjedoka, izraelski doseljenici su kasnije napali više palestinskih zajednica u pokrajini Nablus, paleći palestinske kuće i drugu imovinu.

Prema podacima palestinskog Ministarstva zdravstva, četiri Palestinca ubijena su u petak u napadu izraelskih doseljenika i izraelskih snaga na grad Tell.