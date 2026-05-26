Američki novinar optužen za djelovanje kao neregistrovani agent Kine

Američki novinar i politički komentator koji više od deset godina živi u Kini optužen je u SAD-u za djelovanje kao neregistrovani agent kineske vlade, prema izvještajima američkih medija objavljenim u ponedjeljak.

Sudski dokumenti na koje se poziva “Politico“ navode da je Thomas Pauken II navodno pripremao povjerljive izvještaje za kineskog operativca koji je tvrdio da će informacije biti proslijeđene kineskom predsjedniku Xi Jinpingu.

Prema izjavi FBI-ja pod zakletvom, Pauken je istražiteljima rekao da vjeruje kako postoji 80 posto vjerovatnoće da će osoba koju je povezao s kineskim kontaktima dostaviti Kini povjerljive informacije. U izvještaju se navodi da se ta neimenovana osoba kasnije zaposlila u jednoj američkoj vladinoj agenciji.

U izjavi se također navodi da je Pauken toj osobi dao mobilni telefon i laptop, te kasnije ponudio bonus od 10.000 dolara u zamjenu za sedmične izvještaje namijenjene utjecaju na američku politiku i koje bi čitao Xi.

Prema sudskim zapisima na koje se poziva medij, Pauken je uhapšen od strane FBI-ja u februaru i još se nalazi u pritvoru nakon što je sudija odbio njegov zahtjev za puštanje na slobodu prije suđenja.

Njegov advokat Charles Burnham negirao je da optužbe predstavljaju špijunažu.

“Gospodin Pauken nije optužen za špijunažu niti za nepropisno rukovanje povjerljivim informacijama”, rekao je Burnham.