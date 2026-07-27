Konjufca je naglasio da je Francuska stajala uz Republiku Kosovo tokom cijelog njenog puta slobode, izgradnje države, demokratske konsolidacije i evropskih integracija, izrazivši duboku zahvalnost na trajnoj podršci

Konjufca ugostio Haddada: Kosovo i Francuska potpisali pet novih sporazuma Konjufca je naglasio da je Francuska stajala uz Republiku Kosovo tokom cijelog njenog puta slobode, izgradnje države, demokratske konsolidacije i evropskih integracija, izrazivši duboku zahvalnost na trajnoj podršci

Prvi zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova i dijaspore Kosova Glauk Konjufca i francuski ministar delegat za Evropu Benjamin Haddad potpisali su u ponedjeljak u Prištini pet novih bilateralnih sporazuma s ciljem produbljivanja saradnje i partnerstva dviju zemalja, javlja Anadolu.

Potpisani dokumenti obuhvataju sporazume o ekstradiciji i međusobnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, kreditni aranžman sa Francuskom razvojnom agencijom (AFD) za podršku infrastrukturi za Mediteranske igre "Priština 2030", Izjavu o namjerama za pokretanje bilateralnog komiteta za podršku ovim igrama, te sporazum o jačanju nastave francuskog jezika na Kosovu, naveo je Konjufca na američkoj društvenoj mreži X.

Konjufca je naglasio da je "Francuska stajala uz Republiku Kosovo tokom cijelog njenog puta slobode, izgradnje države, demokratske konsolidacije i evropskih integracija", izrazivši duboku zahvalnost na trajnoj podršci.

Tokom susreta zvaničnici su razgovarali i o unapređenju ukupnih bilateralnih odnosa, ekonomskoj saradnji, regionalnoj sigurnosti, kao i o evropskoj perspektivi Kosova.

"Francuska ostaje jedan od najvažnijih i najtrajnijih partnera Kosova, sa odnosom koji je oblikovan u prelomnim trenucima naše novije historije. Radujemo se produbljivanju ovog partnerstva dok napredujemo ka našoj zajedničkoj evropskoj budućnosti", poručio je Konjufca.