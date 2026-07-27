Vladajuća većina usvojila paket finansiranja za vojnu opremu po NATO standardima, opozicija bojkotovala glasanje zbog procedure

Albanski parlament odobrio zajam SAD-a od 302 miliona dolara za modernizaciju vojske Vladajuća većina usvojila paket finansiranja za vojnu opremu po NATO standardima, opozicija bojkotovala glasanje zbog procedure

Parlament Albanije u ponedjeljak je odobrio sporazum o zajmu sa Sjedinjenim Američkim Državama u iznosu od 302 miliona dolara, s ciljem modernizacije oružanih snaga zemlje, javio je albanski javni emiter RTSH.

Sporazum je usvojen sa 74 glasa vladajuće Socijalističke većine i finansirat će nabavku vojne opreme koja zadovoljava NATO standarde.

Sredstva će biti isplaćivana postepeno, u skladu s operativnim potrebama Ministarstva odbrane.

Zastupnici su sporazum razmatrali i o njemu glasali na zatvorenoj sjednici, pri čemu je vladajuća većina navela da je ubrzana procedura bila neophodna jer prateća dokumentacija sadrži povjerljive informacije.

Zastupnici opozicione Demokratske stranke bojkotovali su sjednicu, ocijenivši proceduru neustavnom, iako su naveli da u principu podržavaju jačanje oružanih snaga Albanije kroz ovaj sporazum.

Nakon glasanja, šef parlamentarne grupe socijalista Taulant Balla izjavio je da se prve isporuke vojne opreme očekuju u septembru.

Balla je dodao da je ubrzana parlamentarna procedura bila potrebna kako bi se izbjeglo ugrožavanje rokova koje su postavili američki partneri za prvu fazu finansiranja.

Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Gazment Bardhi kritikovao je nedostatak transparentnosti, navodeći da opozicionim zastupnicima nije bio omogućen uvid u kompletan sporazum prije glasanja.

Ipak, investiciju je ocijenio potrebnom, ističući da su takva ulaganja Albaniji neophodna uprkos primjedbama njegove stranke na parlamentarnu proceduru.