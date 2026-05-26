Američki i izraelski avioni napali iranske brodove u blizini Hormuškog moreuza Nekoliko iranskih državljana poginulo je u napadima, objavila je iranska poluzvanična novinska agencija Fars

Američki i izraelski avioni napali su iranske brodove južno od iranskog ostrva Larak u Hormuškom moreuzu, ubivši "nekoliko iranskih državljana", objavila je u utorak iranska poluzvanična novinska agencija Fars, prenosi Anadolu.

Iako agencija nije potvrdila tačan broj mrtvih, neki mediji su naveli da su četiri osobe poginule u napadima.

Izvještaji su objavljeni usred primirja između SAD-a i Irana kojim je zaustavljen rat koji je počeo američkim i izraelskim napadima na Iran 28. februara, a nakon čega je uslijedila iranska odmazda.