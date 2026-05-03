Američke savezne države testiraju dronove za odgovor na pucnjave u školama Florida i Georgia finansiraju programe za dronske sisteme koji koriste sirene, stroboskopska svjetla i biber sprej protiv osumnjičenih

Savezne države Sjedinjene Američke Države pokreću pilot-programe korištenja dronova za odgovor na pucnjave u školama, navodi se u medijskom izvještaju.

Prema pisanju portala "Just the News", Florida je izdvojila 557.000 dolara za raspoređivanje sistema u okruzima Broward, Leon i Volusia, pri čemu bi srednja škola Deltona trebala aktivirati prve dronove u petak.

Georgia je odobrila 550.000 dolara za sličan program u pet srednjih škola koje još nisu odabrane.

"Georgia je od prvih razgovora do finansiranja pilot-projekta kroz zakonodavno tijelo stigla za možda 120 dana", rekao je izvršni direktor kompanije Campus Guardian Angel Justin Marston za "The Center Square".

Dronovi ove kompanije sa sjedištem u Teksasu koriste nesmrtonosne mjere poput sirena, stroboskopskih svjetala i biber spreja kako bi onesposobili osumnjičene i mogu se upravljati na daljinu putem školskih kamera.

Pilot-programi će trajati godinu dana uz trošak od oko osam dolara po učeniku.

Marston je rekao da interes raste i u drugim državama, dodajući: "Očekujemo da ćemo sljedeće godine vidjeti slične stvari i u Teksasu."