EU poziva na potpunu istragu ubistava novinara u zonama sukoba Međunarodno pravo je jasno, novinari moraju biti zaštićeni u svakom trenutku, poručila je šefica vanjske politike

Šefica vanjske politike Evropske unije Kaja Kallas u nedjelju je pozvala na potpunu istragu ubistava novinara u zonama sukoba, uključujući Ukrajinu, Gazu, Liban i dijelove Afrike.

Kallas je u saopćenju u ime Evropske unije povodom Svjetskog dana slobode medija navela da je 2025. godina bila najsmrtonosnija za novinare širom svijeta te da su ubijanje, ranjavanje ili prijetnje novinarima postali šokantna stvarnost.

"Ubistva novinara i medijskih radnika, kao što smo vidjeli u ruskom ratu agresije protiv Ukrajine i u aktuelnim sukobima na Bliskom istoku, nedavno u Gazi i Libanu, kao i u Africi, trebaju biti u potpunosti istražena, a odgovorni moraju biti pozvani na odgovornost", rekla je ona.

Kallas je također naglasila potrebu za slobodnim novinarstvom, ističući da su nezavisni mediji temelj svakog demokratskog društva.

"Međunarodno pravo je jasno, novinari moraju biti zaštićeni u svakom trenutku. Moraju biti u mogućnosti da obavljaju svoj posao slobodno, bez nepotrebnog uplitanja, straha od nasilja, uznemiravanja, zastrašivanja, progona ili protjerivanja", dodala je.