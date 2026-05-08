Američka zdravstvena agencija klasifikovala hantavirus kao vanredni odgovor "Nivo 3"

CDC aktivirao centre za hitne operacije i klasifikovao izbijanje hantavirusa kao "Nivo 3", najniži stepen hitne aktivacije

Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti klasifikovali su izbijanje hantavirusa kao vanredni odgovor "Nivo 3", što predstavlja najniži stepen hitne aktivacije, objavio je u četvrtak ABC News.

Iako ovaj potez pokazuje da rizik za širu javnost ostaje nizak, situaciju aktivno prati američka javnozdravstvena agencija.

Aktiviranje Centara za hitne operacije znači da je formiran tim za vanredne situacije radi podrške odgovoru na izbijanje zaraze.

Globalne zdravstvene vlasti rade na obuzdavanju izbijanja hantavirusa na kruzeru MV Hondius.

Izbijanje zaraze, povezano sa sojem andes hantavirusa, do sada je rezultiralo s pet potvrđenih slučajeva, tri sumnjive infekcije i tri smrtna slučaja među putnicima povezanim s ovim putovanjem, prema riječima zvaničnika Svjetske zdravstvene organizacije.

MV Hondius, koji prevozi približno 150 putnika i članova posade iz 23 zemlje, isplovio je iz Argentine i prešao Atlantik prije nego što je prijavljen klaster respiratornih oboljenja tokom plovidbe kod Zelenortskih Ostrva.