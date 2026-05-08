Trump tvrdi da je situacija s hantavirusom pod kontrolom Američka zdravstvena agencija klasifikovala hantavirus kao vanredni odgovor "Nivo 3"

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da je informisan o slučajevima hantavirusa, dodajući da je situacija u velikoj mjeri pod kontrolom.

"Veoma je pod kontrolom, nadamo se. Bio je to brod i mislim da ćemo sutra objaviti potpuni izvještaj o tome", rekao je Trump novinarima u Washington u blizini Memorijala Lincoln.

"Imamo mnogo ljudi, mnogo sjajnih stručnjaka koji to proučavaju. Nadamo se da će sve biti u redu", rekao je.

Na pitanje trebaju li američki građani biti zabrinuti zbog mogućeg širenja bolesti, Trump je odgovorio: "Nadam se da ne", dodajući: "Učinit ćemo sve što možemo."

Centri za kontrolu i prevenciju bolesti klasifikovali su izbijanje hantavirusa kao vanredni odgovor "Nivo 3", što predstavlja najniži stepen hitne aktivacije, objavio je u četvrtak ABC News.

Izbijanje zaraze povezano sa sojem andes hantavirusa do sada je rezultiralo s pet potvrđenih slučajeva, uključujući tri smrtna slučaja među putnicima povezanim s ovim putovanjem, prema zvaničnicima Svjetske zdravstvene organizacije.

MV Hondius, koji prevozi približno 150 putnika i članova posade iz 23 zemlje, isplovio je iz Argentine i prešao Atlantik prije nego što je prijavljen klaster respiratornih oboljenja tokom plovidbe kod Zelenortskih Ostrva.