Brazilski predsjednik Lula otkrio da Trump nema namjeru vojno intervenisati na Kubi

Brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva izjavio je u četvrtak da je američki predsjednik Donald Trump privatno nagovijestio da nema namjeru vojno intervenisati na Kuba, što predstavlja odmak od njegovih nedavnih javnih izjava.

Lula je novinarima u brazilskoj ambasadi u Washingtonu nakon sastanka s Trumpom u Bijeloj kući rekao da bi promjena tona mogla otvoriti prostor za diplomatiju.

"Čuo sam, i nadam se da je prevod bio tačan, da je rekao kako ne razmišlja o invaziji na Kubu", rekao je Lula.



"Mislim da je to značajan signal. Kuba želi dijalog, želi pronaći rješenje za okončanje blokade koja joj od 1959. godine onemogućava da bude istinski slobodna zemlja. To je najdugotrajnija blokada u historiji čovječanstva."

Ova izjava oštro se razlikuje od Trumpove javne retorike o Kubi. Samo nekoliko sedmica ranije, 16. marta, izjavio je iz Bijele kuće da bi mu bila "čast preuzeti Kubu".

Lula je ponudio usluge Brazila za smanjenje tenzija između Washingtona i njegovih dugogodišnjih protivnika.

"Ako Brazil može razgovarati s bilo kojom zemljom o pitanju američkog miješanja, bilo na Kubi ili u Iranu, Brazil je spreman razgovarati", rekao je. "Ali ovdje sam prvenstveno da razgovaram o brazilskim pitanjima."

Lula je također iskoristio priliku da podsjeti na diplomatsku historiju, otkrivši da je Trumpu jednom predao sporazum s Iranom iz 2010. godine, koji je prvobitno posredovao Brazil.

Brazilski predsjednik izrazio je frustraciju načinom na koji su administracija tadašnjeg američkog predsjednika Baracka Obame i evropski lideri pristupili tom sporazumu.

"Nažalost, kada smo finalizirali taj sporazum, ne znam zašto su SAD i EU odlučili dodatno pojačati pritisak na Iran", rekao je. "Moguće zato što su strane koje su posredovale bile zemlje 'trećeg svijeta', države koje ne pripadaju elitnom klubu globalnih sila."

Lula je ostao čvrst i u kritikama globalnih vojnih akcija, posebno spominjući Sjedinjene Američke Države i Izrael.

"Vrlo sam kritičan prema ratovima koji se vode u svijetu", rekao je. "Kao što sam kritikovao rat u Ukrajini, tako kritikujem ono što se dogodilo u Gazi, ono što se događa u Libanu i ono što su SAD i Izrael uradili Iranu. Potpuno sam protiv toga."

Dodao je da je tokom sastanka ponovo predao Trumpu sporazum postignut s Iranom 2010. godine.

"Mi, Brazil i Turska, uspjeli smo uvjeriti Iran da prihvati revidirani sporazum o neproizvodnji nuklearnog oružja", rekao je.

