Ambasadorica u SAD-u: Kuba se priprema za odbranu od moguće američke invazije Ambasadorica u SAD-u kaže da se Kubanci pripremaju da se brane

Najviša kubanska diplomatkinja u Washingtonu izjavila je da će se Kubanci braniti od bilo kakve moguće vojne akcije SAD-a.

"Pripremamo se da se branimo", rekla je ambasadorica Lianys Torres Rivera za portal "The Hill" u intervjuu objavljenom u petak.

"I način na koji se pripremamo nije ofanzivan. Ne pripremamo se da budemo prvi koji će poduzeti bilo kakvu akciju protiv teritorije SAD-a ili američkog naroda. Mi to ne želimo", dodala je.

Torres Rivera upozorila je da bi svaka invazija mogla biti krvoproliće, ističući da Kuba ne želi Kubance koji umiru na Kubi, niti bilo kojeg američkog vojnika.

Njene izjave dolaze u trenutku kada se Kuba suočava s ozbiljnim nestašicama goriva i dugotrajnim nestancima struje usljed američke blokade.

Torres Rivera je ponovila da su kubanski suverenitet, nezavisnost i pravo na samoopredjeljenje predmet o kojem nema pregovora, insistirajući da Havana ne predstavlja prijetnju SAD-u.

"Mi smo malo ostrvo koje samo želi da bude ostavljeno na miru kako bi odlučivalo o svojoj budućnosti na način na koji to Kubanci žele", rekla je.

Energetska kriza na Kubi produbila se nakon što su SAD u januaru uklonile Nicolasa Madura iz Venezuele, ključnog dobavljača, te zaprijetile carinama svakoj zemlji koja prodaje ili isporučuje naftu Kubi.