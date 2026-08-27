Portugalski reprezentativac još nije odlučio o budućnosti, Aston Villa i dalje pregovara o mogućem transferu

AC Milan prihvatio ponudu Galatasaraya za Rafaela Leaoa Portugalski reprezentativac još nije odlučio o budućnosti, Aston Villa i dalje pregovara o mogućem transferu

AC Milan je prihvatio ponudu Galatasaraya za portugalskog krilnog igrača Rafaela Leaoa, ali igrač još nije odlučio o svojoj budućnosti zbog interesa Aston Ville, objavio je "The Athletic" u četvrtak, javlja Anadolu.

Milan je prihvatio ponudu Galatasaraya vrijednu 45 miliona eura (52,4 miliona dolara) plus pet miliona eura potencijalnih bonusa, prema izvještaju.

Galatasaray je ponudio Leaou godišnju platu od oko deset miliona eura plus dva miliona eura bonusa i mogao bi poboljšati ponudu.

Međutim, predstavnici 27-godišnjeg igrača navodno traže 12 miliona eura po sezoni plus tri miliona eura bonusa.

I Aston Villa je u pregovorima s Milanom i predlaže početnu pozajmicu s obavezom da transfer bude trajan.

Klub Premijer lige razgovara o paketu koji uključuje naknadu za pozajmicu od osam miliona eura i obaveznu kupovinu od 42 miliona eura.

Međutim, Villa još nije podnijela čvrstu ponudu, a Milan preferira trajnu prodaju tokom trenutnog prijelaznog roka, dodaje se u izvještaju.

Engleski klub navodno nudi Leaou godišnju neto platu od oko sedam miliona eura.

Leao, čiji ugovor s Milanom traje do 2028. godine, sada ima posljednju riječ o tome hoće li se pridružiti Galatasarayu, preći u Villu ili ostati u italijanskom klubu.

Došao je u Milan iz francuskog Lillea 2019. godine i pomogao je klubu da osvoji titulu Serie A i Superkup Italije.

Lijevo krilo je prošle sezone postigao devet golova i imao tri asistencije u 29 nastupa u Serie A.