Sjevernomakedonski dio interkonektora biće dugačak 22,4 kilometra, a puna realizacija projekta očekuje se do četvrtog kvartala 2028. godine

Sjeverna Makedonija i Srbija potpisale ugovor o izgradnji interkonektivnog gasovoda Sjevernomakedonski dio interkonektora biće dugačak 22,4 kilometra, a puna realizacija projekta očekuje se do četvrtog kvartala 2028. godine

U Skoplju je u četvrtak potpisan ugovor za projektovanje i izgradnju interkonektivnog gasovoda Sjeverna Makedonija - Srbija, javlja Anadolu.

Ugovor su potpisali direktor AD "Nomagas" Nedim Rama i direktor "Rapid builda" Toni Karanfilovski, u prisustvu premijera Hristijana Mickoskog i ministarke energetike, rudarstva i mineralnih sirovina Sanje Božinovske.

Rama je rekao da je nakon postupka izbora izvođača, kao najpovoljnija izabrana ponuda "Rapid builda", vrijedna 29,4 miliona eura.

Riječ je o ugovoru "ključ u ruke", po modelu FIDIC, koji uključuje urbanizam, projektovanje, izgradnju i dobijanje odobrenja za korištenje, obavijestio je Rama nakon potpisivanja.

U međuvremenu, premijer Mickoski je rekao da izgradnjom interkonektora sa Grčkom i Srbijom zemlja dobija punu vertikalnu energetsku vezu.

"Ovi projekti imaju ogroman regionalni, rekao bih, i širi geostrateški značaj i ja kroz tu prizmu gledam na ovaj projekat, ovu cijev koja treba da poveže Makedoniju sa Srbijom", rekao je Mickoski.

Makedonski dio interkonektora biće dugačak 22,4 kilometra, prečnika 500 milimetara. Polazna tačka biće na blok stanici "Klečovce", a krajnja tačka na granici sa Srbijom, kod sela Sopot.

U okviru projekta biće izgrađeno pet pratećih objekata: glavna interkonektorska mjerna stanica, redukcijska stanica, blok stanica i dvije prijemno-otpremne stanice za čišćenje.

Očekivani tehnički kapacitet gasovoda je do 160.000 kubnih metara gasa na sat, uz mogućnost dvosmjernog toka, a puna realizacija projekta očekuje se do četvrtog kvartala 2028. godine.