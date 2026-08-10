Uporedo s tim, italijanski prvoligaš Como u nedjelju je potvrdio da je doveo engleskog reprezentativca Trevoha Chalobaha iz Chelseaja

PSG doveo Lucasa Dignea iz Aston Ville Uporedo s tim, italijanski prvoligaš Como u nedjelju je potvrdio da je doveo engleskog reprezentativca Trevoha Chalobaha iz Chelseaja

Francuski prvak Paris Saint-Germain (PSG) potvrdio je u nedjelju da je doveo francuskog reprezentativca Lucasa Dignea iz engleskog premijerligaša Aston Ville.

Tridesettrogodišnji lijevi bek potpisao je ugovor do 2029. godine i nosit će dres s brojem 12, saopćio je PSG.

Finansijski detalji transfera nisu objavljeni, ali britanski mediji navode da je PSG aktivirao otkupnu klauzulu vrijednu 8,5 miliona funti (oko 11,5 miliona dolara), odnosno približno deset miliona eura.

Digne se vraća u PSG, za koji je od 2013. do 2015. godine odigrao 44 utakmice i osvojio dvije titule prvaka Francuske, Kup Francuske i dva Liga kupa.

Nakon odlaska iz Pariza igrao je za Romu, Barcelonu, Everton i Aston Villu. Za Aston Villu je tokom četiri i po sezone nastupio 182 puta u svim takmičenjima, postigao četiri gola i upisao 24 asistencije.

Za reprezentaciju Francuske debitovao je 2014. godine i do sada je upisao 64 nastupa. Na Svjetskom prvenstvu 2026. godine počeo je šest utakmica, a Francuska je takmičenje završila u polufinalu.

Digne je tokom klupske karijere odigrao ukupno 503 utakmice, postigao 18 golova i zabilježio 59 asistencija.

Uporedo s tim, italijanski prvoligaš Como u nedjelju je potvrdio da je doveo engleskog reprezentativca Trevoha Chalobaha iz Chelseaja. Dvadesetsedmogodišnji defanzivac potpisao je petogodišnji ugovor.

Finansijski detalji nisu objavljeni, ali britanski mediji navode da vrijednost transfera iznosi 30 miliona eura, uz moguće dodatke.

Chalobah će se pridružiti ekipi koju vodi Cesc Fabregas nakon što je Como prošle sezone završio na četvrtom mjestu Serije A i prvi put izborio plasman u Ligu prvaka.

Defanzivac, koji je za reprezentaciju Engleske odigrao dvije utakmice i bio naknadno uvršten u sastav za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, napušta Chelsea nakon gotovo 20 godina provedenih u klubu. U omladinski pogon Chelseaja stigao je kao dijete.