Fudbaler preminuo na terenu tokom utakmice u BiH

Fudbaler Amir Džihan preminuo je u subotu tokom drugoligaške utakmice u Bosni i Hercegovini, prenijeli su regionalni mediji.

Igrač gostujuće ekipe na susretu između FK Vitez i NK Bajer 99 u Vitezu, srušio se na travnjak oko 15. minute susreta. Medicinski tim je odmah reagovao i pružio prvu pomoć, ali je 31-godišnji fudbaler izgubio bitku za život.

Utakmica je prekinuta, dok su iz FK Vitez izrazili saučešće porodici preminulog i ponudili svu potrebnu pomoć u teškim trenucima.

Smrt igrača izazvala je šok i nevjericu među igračima, stručnim štabovima i prisutnim navijačima.

