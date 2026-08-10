Konzorcij, u kojem su i osnivač Amazona te suosnivač Facebooka, navodno je blizu kupovine oko trećine engleskog premijerligaša

Jeff Bezos blizu dogovora o kupovini udjela u Liverpoolu Konzorcij, u kojem su i osnivač Amazona te suosnivač Facebooka, navodno je blizu kupovine oko trećine engleskog premijerligaša

Osnivač Amazona Jeff Bezos dio je konzorcija koji je blizu dogovora o kupovini približno trećine engleskog nogometnog kluba Liverpool, objavio je u ponedjeljak Sky News.

Konzorcij predvodi britansko-indijski biznismen Amit Bhatia, a njegov član je i Eduardo Saverin, suosnivač Facebooka, navodi britanski emiter.

Kontrolni vlasnik Liverpoola, američka kompanija Fenway Sports Group (FSG), priprema se da transakciju objavi već ove sedmice, navodi se u izvještaju.

FSG je u julu potvrdio da je Bhatijin konzorcij pristupio kompaniji s ponudom za kupovinu manjinskog udjela u klubu.

Prema navodima Sky Newsa, transakcija bi Liverpool vrednovala na oko 5,9 milijardi dolara, dok bi vrijednost udjela od približno 30 posto iznosila oko 1,8 milijardi dolara. FSG bi zadržao kontrolu nad klubom.

Bhatia je bivši dioničar engleskog Queens Park Rangersa i zet indijskog milijardera i magnata u industriji čelika Lakshmija Mittala.

Ukoliko dogovor bude zaključen, Bezos, Bhatia i Saverin postat će dio vlasničke strukture Liverpoola kao članovi konzorcija koji ulaže u manjinski udio.

Prema procjeni magazina "Forbes", Bezosovo bogatstvo premašuje 280 milijardi dolara, dok se Saverinovo procjenjuje na više od 32 milijarde dolara.

FSG upravlja Liverpoolom od 2010. godine, kada je klub kupio za oko 402 miliona dolara. Kompanija je 2023. godine osigurala i manjinsko ulaganje globalne sportske investicijske kompanije Dynasty Equity.