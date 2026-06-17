Kapiten Hrvatske spreman je za svoje deseto veliko takmičenje i peto Svjetsko prvenstvo, a navijačima je poručio da ekipa ide utakmicu po utakmicu

Modrić pred derbi protiv Engleske: Obećavamo da ćemo dati svoj maksimum Kapiten Hrvatske spreman je za svoje deseto veliko takmičenje i peto Svjetsko prvenstvo, a navijačima je poručio da ekipa ide utakmicu po utakmicu

Kapiten fudbalske reprezentacije Hrvatske Luka Modrić poručio je da će "vatreni" dati svoj maksimum na predstojećem Svjetskom prvenstvu, ističući da ekipa ima visoka očekivanja, ali i jasan fokus na svaku narednu utakmicu.

Modrić je na konferenciji za medije u Dallasu kazao da mu je ovo deseto veliko takmičenje u karijeri, od čega peto Svjetsko prvenstvo, naglasivši da nikada nije mogao zamisliti takav put.

"Put je bio sjajan, nisam mogao ni sanjati da ću igrati na pet svjetskih prvenstava. Kada se vratim na početke, bio sam dečko s velikim snovima. Sanjao sam o jednom nastupu, a uskoro ću imati 200 nastupa za reprezentaciju", rekao je Modrić.

Dodao je da je reprezentacija Hrvatske od samostalnosti ostvarila izuzetne rezultate, uključujući tri osvojene medalje na velikim takmičenjima.

"Odigrali smo pregršt velikih utakmica, ali ne razmišljamo dalje od sutrašnje. Primarni cilj je prva utakmica i prolazak grupe", poručio je.

Hrvatska će večeras od 22 sata na otvaranju Svjetskog prvenstva igrati protiv Engleske, a Modrić je istakao da ekipa ulazi spremna u turnir.

"Stanje u ekipi je jako dobro, odradili smo odlične pripreme. Došla su nova lica koja daju dodatnu snagu. Možemo obećati da ćemo dati svoj maksimum", kazao je kapiten.

Govoreći o protivniku, Modrić je naglasio da je Engleska snažan rival, ali da vjeruje u svoju ekipu.

"Svaka utakmica je važna, ali ova može biti ključna za samopouzdanje. Ipak, ne mora odlučiti turnir", rekao je.

Modrić je istakao i važnost uživanja u igranju za reprezentaciju, kao i dugovječnost svoje karijere, koju pripisuje odricanju i strasti prema fudbalu.

"Svi želimo završiti karijeru na najbolji način. Nogomet nikome ništa ne duguje, bitno je dati maksimum i uživati", poručio je.

Osvrnuo se i na vrijeme provedeno u engleskoj Premier ligi u dresu Tottenhama, ističući da mu je to pomoglo u igračkom razvoju te najavio i duel s Judeom Bellinghamom, s kojim je dijelio svlačionicu u Real Madridu.

Na kraju je komentarisao i uslove u Sjedinjenim Američkim Državama, naglasivši da su jednaki za sve ekipe i da se Hrvatska dobro prilagodila.