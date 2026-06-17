Portugalski veznjak dolazi u španski klub nakon uspješnih nastupa u Benfici, Monacu i Manchester Cityju

Bernardo Silva potpisao ugovor i postao novi fudbaler Real Madrida Portugalski veznjak dolazi u španski klub nakon uspješnih nastupa u Benfici, Monacu i Manchester Cityju

Real Madrid je u srijedu objavio da je potpisao ugovor s portugalskim veznjakom Bernardom Silvom na dvije godine.

Španski klub je u saopštenju naveo da ugovor Silve traje do 30. juna 2028. godine.

Tridesetjednogodišnji igrač dolazi nakon uspješne karijere u kojoj je nastupao za Benficu, AS Monaco i Manchester City.

Silva je osvojio više domaćih titula tokom boravka u Manchester Cityju i bio je dio ekipe koja je 2023. godine osvojila UEFA Ligu prvaka.

Na međunarodnom nivou bio je jedan od ključnih igrača reprezentacije Portugala, pomažući svojoj zemlji da osvoji UEFA Ligu nacija 2019. i 2025. godine.

Real Madrid nije objavio finansijske detalje transfera.