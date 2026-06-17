Argentinska superzvijezda izjednačila rekord Miroslava Klosea po broju golova na svjetskim prvenstvima briljantnom partijom na otvaranju turnira

Messi hat-trickom predvodio Argentinu do pobjede nad Alžirom Argentinska superzvijezda izjednačila rekord Miroslava Klosea po broju golova na svjetskim prvenstvima briljantnom partijom na otvaranju turnira

Argentina je u utorak savladala Alžir u utakmici grupe J na FIFA Svjetskom prvenstvu 2026, odigranoj na stadionu u Kansas Cityju u Sjedinjenim Američkim Državama.

U prvih deset minuta susreta oba tima su postigla po jedan pogodak koji je poništen zbog ofsajda.

Nakon početne doze nesreće, argentinska superzvijezda Lionel Messi povukao je loptu do otprilike 25 metara od gola i u 17. minuti preciznim udarcem doveo aktuelne svjetske prvake u vodstvo. Messi je tako svoj 200. nastup za Argentinu i šesto svjetsko prvenstvo obilježio 118. golom u nacionalnom dresu.

U 60. minuti Messi je postao najstariji fudbaler koji je postigao dva gola na jednoj utakmici Svjetskog prvenstva, s 38 godina i 357 dana te je udvostručio prednost Argentine protiv Alžira.

Tu nije stao. Kompletiravši hat-trick, Messi je u 76. minuti pogodio mrežu udarcem s ivice kaznenog prostora. Time je postao i najstariji igrač koji je ikada postigao hat-trick na Svjetskom prvenstvu. Ovim pogotkom izjednačio se s njemačkim napadačem Miroslavom Kloseom na vrhu liste strijelaca svjetskih prvenstava s po 16 postignutih golova.

Nakon ove pobjede Argentina je preuzela prvo mjesto u grupi J, dok je Alžir pao na posljednju poziciju.