Zbog sezonskog pada potražnje za kabriolet modelima produžava se ljetna pauza i uvodi smanjen obim rada

Volkswagen smanjuje proizvodnju u fabrici u Osnabrucku Zbog sezonskog pada potražnje za kabriolet modelima produžava se ljetna pauza i uvodi smanjen obim rada

Njemački proizvođač automobila Volkswagen (VW) odlučio je smanjiti proizvodnju u svojoj fabrici u Osnabrucku, saopćio je portparol kompanije.

Prema odluci, ljetna pauza u fabrici bit će produžena za jednu sedmicu, a planirani su i dodatni neradni dani u proizvodnji.

Kao razlog navodi se uobičajeno sezonsko smanjenje potražnje za kabriolet vozilima, posebno modelom T-Roc Cabriolet, koji se najviše prodaje u proljetnim i ljetnim mjesecima, dok u drugoj polovini godine interes značajno opada.

Radnički savjet Volkswagen Grupe saopćio je da je prvobitni plan prema kojem bi proizvodnja T-Roc Cabrioleta trajala do septembra naredne godine izgubio važenje. Također je pozvao upravu da radnicima što prije predstavi dugoročnu perspektivu fabrike.

U fabrici u Osnabrucku zaposleno je oko 2.300 radnika, a njena budućnost nakon završetka proizvodnje ovog modela ostaje neizvjesna.

Iz uprave Volkswagena ranije je saopćeno da se razmatraju održive perspektive za pogon koji bi prema planovima trebao obustaviti postojeću proizvodnju 2027. godine, te da su u toku razgovori s različitim tržišnim akterima.

U javnosti su se pojavile informacije da su u razmatranju i kompanije iz odbrambene industrije, uključujući izraelski Rafael Advanced Defense Systems, kao potencijalni kupci, dok je njemački Rheinmetall ranije odustao od interesa za preuzimanje fabrike.