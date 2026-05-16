Lewandowski napušta Barcelonu na kraju sezone Robert Lewandowski najavio odlazak iz Barcelone nakon četiri godine i isteka ugovora, poručivši da se oprašta s osjećajem ispunjene misije i zahvalnošću navijačima i klubu

Napadač Barcelone Poljak Robert Lewandowski rekao je u subotu da će ovog ljeta napustiti klub nakon isteka ugovora, javlja Anadolu.



U objavi na svom Instagram nalogu, Lewandowski je izjavio da je nakon četiri godine ispunjene izazovima i napornim radom došlo vrijeme za odlazak.



"Odlazim s osjećajem da je moja misija završena. Četiri sezone, tri prvenstva. Nikada neću zaboraviti ljubav koju sam dobio od navijača u svojim ranim danima. Katalonija je moje mjesto na zemlji", rekao je.



Zahvalio se svima koje je upoznao tokom ove, kako je kazao, divne četiri godine.



"Posebna zahvala predsjedniku Laporti što mi je pružio priliku da iskusim najnevjerovatniji dio svoje karijere. Barca se vratila tamo gdje pripada."

Tridesetsedmogodišnji fudbaler je tokom svoje karijere u Barceloni osvojio tri titule La Lige, tri španska Superkupa i španski kup (Copa del Rey).