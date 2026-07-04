Dresovi Galatasaraya za novu sezonu dostupni navijačima putem interneta na PUMA-i i u prodavnicama GSStore

Galatasaray predstavio dresove za sezonu 2026/2027 Dresovi Galatasaraya za novu sezonu dostupni navijačima putem interneta na PUMA-i i u prodavnicama GSStore

Istanbulski fudbalski klub Galatasaray predstavio je nove dresove za sezonu 2026/2027, javlja Anadolu.

Na dresovima koje proizvodi Puma po prvi put se nalazi svih pet zvjezdica Galatasaraya jedna pored druge na kultnom prugastom dresu, a isti raspored zvjezdica bit će korišten na svim garniturama tokom sezone.

Na domaćem i rezervnom dresu na poleđini okovratnika nalazi se slogan Galatasaraya "Welcome To Hell", dok gostujući dres nosi poruku "The Team of Firsts and Bests".

Domaći, gostujući i rezervni dresovi Galatasaraya za sezonu 2026/2027 od sada su dostupni navijačima u prodavnicama PUMA i GSStore, kao i putem interneta na GSStore.org i PUMA.com.