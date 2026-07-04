Erdogan i Sharif će se nakon razgovora obratiti javnosti na zajedničkoj konferenciji za novinare

Turski predsjednik Erdogan primio pakistanskog premijera Sharifa u Istanbulu Erdogan i Sharif će se nakon razgovora obratiti javnosti na zajedničkoj konferenciji za novinare

Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan primio je u subotu u Palati Vahdettin u Istanbulu premijera Pakistana Shehbaza Sharifa.

Nakon svečanog dočeka, dvojica lidera održala su bilateralni sastanak.

Sastanku iza zatvorenih vrata prisustvovali su i turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, direktor Nacionalne obavještajne organizacije (MIT) Ibrahim Kalin, direktor Ureda za komunikacije Burhanettin Duran te glavni savjetnik predsjednika Akif Cagatay Kilic.

Nakon bilateralnog sastanka predviđen je i sastanak delegacija dvije zemlje.

Erdogan i Sharif će se nakon razgovora obratiti javnosti na zajedničkoj konferenciji za novinare.