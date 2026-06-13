Ključni trenutak dogodio se 15 sekundi prije kraja kada je Aleksa Avramović pogodio slobodna bacanja za 83:81.

Dubai savladao Partizan i osvojio titulu ABA lige Ključni trenutak dogodio se 15 sekundi prije kraja kada je Aleksa Avramović pogodio slobodna bacanja za 83:81.

Košarkaši Dubaija osvojili su titulu prvaka ABA lige nakon što su u četvrtoj utakmici finalne serije u petak u Beogradu pobijedili Partizan rezultatom 83:81 i slavili ukupno sa 3:1 u seriji.

Dubai je bolje otvorio utakmicu i poveo sa 13:4, ali je Partizan ubrzo uzvratio i preokrenuo na 21:20. Nakon prve četvrtine Dubai je imao minimalnu prednost (23:21), a u nastavku su gosti ponovo stekli nekoliko poena viška (27:21). Domaći tim je uspio izjednačiti na 35:35, dok je na poluvremenu rezultat bio 40:39 za Dubai.

Partizan je u trećoj četvrtini prešao u vodstvo (50:47), ali je Dubai do kraja tog perioda ponovo preokrenuo na 60:59. Početkom posljednje četvrtine Dubai se odvojio na 67:61, dok je Partizan uspio izjednačiti na 73:73. Minut prije kraja bilo je neriješeno (79:79).

Ključni trenutak dogodio se 15 sekundi prije kraja kada je Aleksa Avramović pogodio slobodna bacanja za 83:81. U posljednjem napadu Karlik Džons promašio je šut za produžetak, čime je Dubai osigurao titulu.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Sterling Braun i Isak Bonga sa po 16 poena. Kod Partizana Avramović je postigao 15 poena, dok su Džanan Musa i Kenan Kamenjaš dodali 11, odnosno devet poena.