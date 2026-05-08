Hondurasgate: Navodno procurjeli snimci povezuju Netanyahua s planom protiv latinoameričkih vlada

Procurjeli audio snimci objavljeni u okviru takozvanog skandala "Hondurasgate" navodno ukazuju da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu imao ulogu u oslobađanju bivšeg predsjednika Juana Orlanda Hernandeza i podržao šire napore usmjerene protiv progresivnih vlada u Latinskoj Americi.

Snimci, koje su objavili mediji "Diario Red en America Latina" i web-stranica Hondurasgate, navodno otkrivaju koordinaciju između Hernandeza, saveznika američkog predsjednika Donalda Trumpa, argentinskog predsjednika Javiera Mileija i osoba povezanih s Izraelom u stvaranju digitalne medijske platforme za širenje dezinformacija protiv vlada Meksika, Brazila i Kolumbije.

Prema izvještajima, projekat je ciljao administracije predsjednice Claudije Sheinbaum, brazilskog predsjednika Luiza Inacija Lule da Silve i kolumbijskog predsjednika Gustava Petra.

U jednom od navodnih razgovora, Hernandez govori o planovima s aktuelnim predsjednikom Hondurasa Nasryjem Asfurom za uspostavljanje "informacijske ćelije" u SAD-u koja bi upravljala latinoameričkom medijskom platformom van domašaja honduraških vlasti.

Bivši predsjednik navodno tvrdi da inicijativu podržavaju republikanci bliski Trumpu i finansijski krugovi povezani s Mileijem.

"Uspostavit ćemo ćeliju iz Sjedinjenih Američkih Država", navodno je rekao Hernandez.



"Dolaze slučajevi protiv Meksika, Kolumbije i posebno Hondurasa."

Navodi su dodatno pojačani tvrdnjama da je Netanyahu imao "veze sa svime" u pregovorima o Hernandezovom puštanju iz zatvora.

Hernandez, poznat kao JOH, osuđen je 2024. godine u New Yorku na 45 godina zatvora zbog optužbi za trgovinu drogom, nakon što su američki tužioci tvrdili da je pomogao u švercu stotina tona kokaina u SAD.

Prema navodnim snimcima, odluka o pomilovanju Hernandeza prije izbora u Hondurasu bila je dio šire geopolitičke nagodbe povezane s proizraelskim mrežama.

Navodi dalje tvrde da su sredstva za pomilovanje navodno došla od "grupe rabina i ljudi koji su podržavali Izrael".

Predsjednica Meksika Sheinbaum izjavila je da je čula dijelove snimaka i odbacila navodnu kampanju protiv svoje vlade, poručivši da takve operacije "neće imati efekta".