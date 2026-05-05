⁠Izrael nastavlja s dnevnim kršenjima prekida vatre koji je na snazi ​​od oktobra 2025.

U izraelskim napadima u Gazi u posljednja 24 sata ubijeno troje Palestinaca, ukupno 72.615 ⁠Izrael nastavlja s dnevnim kršenjima prekida vatre koji je na snazi ​​od oktobra 2025.

Troje Palestinaca je ubijeno u izraelskim napadima u Pojasu Gaze u posljednja 24 sata, čime je ukupan broj ubijenih od oktobra 2023. porastao na 72.615, saopćilo je u utorak Ministarstvo zdravstva Gaze, javlja Anadolu.

U saopćenju ministarstva navodi se da su bolnice u palestinskoj enklavi primile tri tijela, uključujući jedno izvučeno iz ruševina, i devet ranjenih osoba u posljednja 24 sata.

Radi se o novim izraelskim kršenjima sporazuma o prekidu vatre koji je stupio na snagu u oktobru 2025.

Ministarstvo je saopćilo da je u izraelskim napaadima u Gazi od oktobra 2023. ubijeno 72.615 Palestinaca, a ranjeno 172.468.

Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, u izraelskim napadima je od prekida vatre ubijene su 834 osobe, a 2.365 je povrijeđeno.

Izraelski rat u Gazi je uzrokovao masovna razaranja koja su pogodila 90 posto civilne infrastrukture, a UN je procijenio troškove obnove na oko 70 milijardi dolara (59,79 milijardi eura).