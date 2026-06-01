Belgija uvela stroža pravila za strane studente Nove mjere su usmjerene na sprečavanje potencijalne zloupotrebe sistema

Belgijska vlada je u ponedjeljak uvela stroža pravila za strane studente koji žele studirati u zemlji ili obnoviti svoje studentske boravišne dozvole, prema izvještaju novinske agencije Belga, prenosi Anadolu.

Prema novim mjerama usmjerenim na sprečavanje potencijalne zloupotrebe sistema, strani studenti će morati pokazati brži akademski napredak osvajanjem najmanje 60 bodova u prve dvije akademske godine, a zatim najmanje 40 bodova svake godine nakon toga.

Maksimalno trajanje studija će biti jasnije definirano za master studije, napredne master programe, certifikate i doktorske studije.

Vlada ima za cilj spriječiti studente da produže svoj boravak ponovljenom promjenom kurseva.

Navodno se pooštravaju pravila za vize za studente nepriznatih institucija, uključujući neke neautorizirane umjetničke škole i privatne poslovne škole.