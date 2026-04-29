Iranska valuta dodatno slabi usred sukoba sa SAD-om

Dolar je porastao za više od 14 posto u dva dana usred volatilnosti tržišta, objavili su iranski mediji

Iranska valuta je u srijedu dodatno oslabila u odnosu na američki dolar usred sukoba sa Washingtonom, prema poluzvaničnoj novinskoj agenciji ISNA, javlja Anadolu.

Američki dolar je porastao za više od 230.000 rijala (4,8 eura) u posljednja dva dana, dostigavši ​​1.811.000 rijala (38 eura) na otvorenom tržištu – što predstavlja porast od otprilike između 14 i 15 posto, pokazali su podaci tržišta.

I druge glavne valute, uključujući euro, zabilježile su slične dobitke.

Prošlog decembra, iranski rijal je naglo deprecirao – sa oko 1,2 miliona na 1,44 miliona rijala (27-32 eura) po američkom dolaru – što je izazvalo široke proteste protiv vlade. Demonstracije su se intenzivirale početkom januara, a postale su nasilnije 8. i 9. januara.

Iranski zvaničnici su saopćili da je u protestima ubijeno 3.117 ljudi, dok neke organizacije za ljudska prava procjenjuju broj poginulih na čak 7.000.

Kasnije u februaru, SAD i Izrael su počeli rat protiv Irana, koji je zaustavljen 8. aprila uz prekid vatre koji je posredovao Pakistan.